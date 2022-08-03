Сваты (сериал, 2009) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Маша и Максим снова в отпуске за границей, Женя – на отдыхе в селе, и куда же тут без бабушек и дедушек. Женя приезжает к Ивану Степановичу и Валентине Петровне в деревню. Девочке нужно готовиться к экзаменам в лицей, и, чтобы помочь ей с поступлением, туда же прибывают Юрий Анатольевич и Ольга Николаевна, забыв предупредить хозяев. Непривычные к деревне Ковалевы нарушают размеренную жизнь Будько, так что Иван Степанович решает устроить им целое испытание, надеясь убедить вернуться домой. Но совместная жизнь сплачивает – Будько и Ковалевы еще подружатся.

