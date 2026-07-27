Главная сваха страны Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева вслепую поженят незнакомых мужчин и женщин, которые мечтают о серьезных отношениях. В течение недели «молодожены» будут жить вместе, вести быт и проходить огонь и воду, чтобы лучше узнать друг друга.

