WinkСериалыСвадьба вслепую2-й сезон11-я серия
2024, Свадьба вслепую. Сезон 2. Серия 11
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
Свадьба вслепую (сериал, 2024) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 16+109 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 1
- 16+83 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 2
- 16+83 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 3
- 16+70 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 4
- 16+87 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 5
- 16+79 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 6
- 16+85 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 7
- 16+78 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 8
- 16+65 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 9
- 16+83 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 10
- 16+77 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 11
- 16+86 мин
Свадьба вслепую
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Главная сваха страны Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева вслепую поженят незнакомых мужчин и женщин, которые мечтают о серьезных отношениях. В течение недели «молодожены» будут жить вместе, вести быт и проходить огонь и воду, чтобы лучше узнать друг друга.