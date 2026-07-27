Свадьба вслепую. Сезон 2. Серия 11
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Сериалы
Свадьба вслепую
2-й сезон
11-я серия
2024, Свадьба вслепую. Сезон 2. Серия 11
Реалити - шоу16+
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Свадьба вслепую (сериал, 2024) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главная сваха страны Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева вслепую поженят незнакомых мужчин и женщин, которые мечтают о серьезных отношениях. В течение недели «молодожены» будут жить вместе, вести быт и проходить огонь и воду, чтобы лучше узнать друг друга.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
76 мин / 01:16

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