WinkСериалыСвадьба вслепую1-й сезон8-я серия
2024, Свадьба вслепую. Сезон 1. Серия 8
Реалити - шоу16+
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Свадьба вслепую (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 16+72 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 1
- 16+70 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 2
- 16+80 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 3
- 16+70 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 4
- 16+79 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 5
- 16+71 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 6
- 16+78 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 7
- 16+77 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 8
- 16+64 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 9
- 16+77 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 10
- 16+67 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 11
- 16+67 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 12
- 16+78 мин
Свадьба вслепую
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Главная сваха страны Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева вслепую поженят незнакомых мужчин и женщин, которые мечтают о серьезных отношениях. В течение недели «молодожены» будут жить вместе, вести быт и проходить огонь и воду, чтобы лучше узнать друг друга.