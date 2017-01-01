Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Сувенир из Одессы
1-й сезон
7-я серия

Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…

Сериал Сувенир из Одессы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Исторический, Мелодрама, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb