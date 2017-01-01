Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2017, Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…
СтранаУкраина
ЖанрИсторический, Мелодрама, Детектив
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb