Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…



