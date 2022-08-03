Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 6
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Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2017, Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Мелодрама18+

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О сериале

История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алмазовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb