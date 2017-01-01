WinkСериалыСувенир из Одессы1-й сезон11-я серия
Сувенир из Одессы (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2017, Сувенир из Одессы. Сезон 1. Серия 11
Детективы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История любви Лизы и Матвея, которая разворачивается в Одессе в период революции 1917 года. Главным героям предстоит встретиться с легендарными личностями того времени — королем налетчиков Михаилом Винницким, известным как Мишка Япончик, атаманом Григорием Котовским и генералом Алексеем Алм�азовым. Персонажей связывает между собой некий сувенир, который обладает магическими свойствами…
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыИсторические, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb