Сутки на декор (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сутки на декор. Сезон 1. Серия 6
Сутки на декор
1-й сезон
6-я серия

Сутки на декор (сериал, 2021) сезон 1 серия 6

2021, Сутки на декор. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу

1-й сезон

Шоу о декорировании пространства с учетом ограничения во времени и бюджете (у декоратора есть 24 часа и 24 000 рублей). В каждом выпуске декораторы занимаются оформлением жилого помещения героев, которые по какой-либо причине не могут сделать это сами.
В шоу примут участие люди, которые не могут позволить себе улучшить свои жилищные условия самостоятельно. Профессиональные декораторы обновят интерьеры героев и покажут, что это возможно без ремонта и больших вложений.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

