Фитнес (сериал, 2014) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн
7.72014, Суставная гимнастика с Ольгой Янчук. 13 выпуск
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О сериале
Суставная гимнастика Ольги Янчук основана на упражнениях из йоги, пилатеса, стретчинга и производственной гимнастики. Это специально подобранные упражнения, направленные на нормализацию функции позвоночника.
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