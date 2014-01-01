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Фитнес (сериал, 2014) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

7.72014, Суставная гимнастика с Ольгой Янчук. 13 выпуск
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О сериале

Суставная гимнастика Ольги Янчук основана на упражнениях из йоги, пилатеса, стретчинга и производственной гимнастики. Это специально подобранные упражнения, направленные на нормализацию функции позвоночника.

Сериал Суставная гимнастика с Ольгой Янчук 3 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

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