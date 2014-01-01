Фитнес (сериал, 2014) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

Суставная гимнастика Ольги Янчук основана на упражнениях из йоги, пилатеса, стретчинга и производственной гимнастики. Это специально подобранные упражнения, направленные на нормализацию функции позвоночника.



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