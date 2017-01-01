Wink
Суперкрошки
2-й сезон
7-я серия

Суперкрошки (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

7.92017, The Powerpuff Girls
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Три маленькие, но очень сильные подружки защищают американский Таунсвилль от монстров и злодеев. Цветик, Пестик и Пузырeк появились на свет в ходе научного эксперимента, когда профессор Утоний пытался создать идеальную девочку на основе трех ингредиентов. Результат превзошел все ожидания!

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Суперкрошки»