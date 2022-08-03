Суперкрошки (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Три маленькие, но очень сильные подружки защищают американский Таунсвилль от монстров и злодеев. Цветик, Пестик и Пузырeк появились на свет в ходе научного эксперимента, когда профессор Утоний пытался создать идеальную девочку на основе трех ингредиентов. Результат превзошел все ожидания!

