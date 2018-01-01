Супер Зак (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
7.62018, Super Zach
Мультсериалы0+
О сериале
В мирном городке Стория в уютном домике живет дружная семья из трeх медведей. Большой и сильный папа-Медведь, добрая и стройная мама-Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ПМРежиссёр
Пак
Мён-чхан
- ПЁРежиссёр
Пак
Ён-гюн
- ЧСАктриса
Челан
Симмонс
- МДАктёр
Майкл
Донован
- ЖБАктёр
Жан
Бос
- МБАктриса
Мишель
Брезински
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- АБСценарист
Адам
Бичен
- ПМПродюсер
Пак
Мён-чхан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд