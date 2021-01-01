Супер МЯУ (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
7.62021, Супер МЯУ. Сезон 1. Серия 11
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пять котят, львeнок Али, пантера Ния, тигрeнок Бао, барс Вася и его сестрeнка Соня, ходят в школу для супергероев. Там они учатся использовать свои особенные способности, а также быть смелыми, добрыми и работать сообща. А хитрый фенек Арнольд хочет переманить талантливых учеников в свою школу суперзлодеев.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
- ТМРежиссёр
Татьяна
Мошкова
- АЖРежиссёр
Андрей
Жидков
- ЕПРежиссёр
Елизавета
Перепелкина
- ДМРежиссёр
Дарья
Мельникова
- МЯАктёр
Максим
Яковель
- СГАктёр
Сергей
Голубцов
- ВШАктриса
Вероника
Шувалова
- Актриса
Юлия
Рудина
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ИЯАктёр
Игорь
Яковель
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ИРАктриса
Инга
Реза
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АБСценарист
Андрей
Берлогов
- ИКСценарист
Инга
Киркиж
- ДМСценарист
Дмитрий
Мансуров
- ЮИСценарист
Юлия
Иванова
- ОРПродюсер
Олег
Рой
- ЕБПродюсер
Елена
Бондарчук
- МГПродюсер
Марина
Гнедых
- АСХудожница
Анастасия
Стеблянко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель