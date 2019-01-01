Путешествие на Филиппины
Wink
Детям
Супер Крылья: Джетт и его друзья
3-й сезон
Путешествие на Филиппины

Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

8.62019, Super Wings!
Мультсериалы, Семейные0+

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Сюжет

Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb