WinkДетямСупер Крылья: Джетт и его друзья3-й сезонНа горячих источниках
Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
8.62019, Super Wings!
Мультсериалы, Фантастика0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.
СтранаКитай, США, Южная Корея
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb