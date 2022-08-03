WinkДетямСупер Крылья: Джетт и его друзья2-й сезонПесня русалки
Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн
8.62017, Super Wings!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.
СтранаЮжная Корея, США, Китай
ЖанрФантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.9 IMDb