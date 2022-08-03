Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.

