Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.62015, Super Wings!
Мультсериалы, Семейные0+
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Сюжет
Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в н�овую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.
Сериал Супер Крылья: Джетт и его друзья 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Китай, Южная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb