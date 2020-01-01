Супер 10 (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

Познакомьтесь с командой бесстрашных героев-подростков «Супер Тэн». Их миссия – отыскать осколки Супер Камня, разбитого суперионами на 10 частей. Все фрагменты надежно спрятаны в пространственно-временных карманах, чтобы до них не добрался злодей Омега, мечтающий повелевать Вселенной. Тиран не остановится ни перед чем, чтобы собрать камень и воспользоваться его силой, поэтому ребятам из «Супер Тэн» суперважно опередить Омегу и завладеть артефактом первыми.



