Супер 10 (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
8.32020, Super 10
Мультсериалы, Фантастика6+
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О сериале
Познакомьтесь с командой бесстрашных героев-подростков «Супер Тэн». Их миссия – отыскать осколки Супер Камня, разбитого суперионами на 10 частей. Все фрагменты надежно спрятаны в пространственно-временных карманах, чтобы до них не добрался злодей Омега, мечтающий повелевать Вселенной. Тиран не остановится ни перед чем, чтобы собрать камень и воспользоваться его силой, поэтому ребятам из «Супер Тэн» суперважно опередить Омегу и завладеть артефактом первыми.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
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