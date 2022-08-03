Судная ночь (2018). Серия 2
Wink
Сериалы
Судная ночь (2018)
1-й сезон
2-я серия

Судная ночь (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.62018, The Purge
Ужасы, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал по мотивам одноименного фильма ужасов. Действие разворачивается в альтернативной Америке, где власти решили снизить уровень преступности весьма странным способом – раз в году граждане получают карт-бланш на насилие и могут безнаказанно убивать друг друга. В одну из таких судных ночей и пересекаются судьбы героев сериала.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Судная ночь (2018)»