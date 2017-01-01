Судьба по гороскопу. Сезон 1. Серия 367
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Судьба по гороскопу
1-й сезон
367-я серия

Судьба по гороскопу (сериал, 2017) сезон 1 серия 367 смотреть онлайн

9.12017, Kundali Bhagya
Драмы12+

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Сюжет

У Бульбуль и Прагьи находятся еще две сестры — Прита и Шришти. После развода родителей девушки покинули семью вместе с отцом. А теперь, когда он скончался, возвращаются в Мумбаи в поисках матери…

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

2.1 IMDb