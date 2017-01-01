Серия 1222
Судьба по гороскопу
1-й сезон
Серия 1222

Судьба по гороскопу (сериал, 2017) сезон 1 серия 2036 смотреть онлайн

9.12017, Kundali Bhagya
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Бульбуль и Прагьи находятся еще две сестры — Прита и Шришти. После развода родителей девушки покинули семью вместе с отцом. А теперь, когда он скончался, возвращаются в Мумбаи в поисках матери…

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

2.1 IMDb