Серия 1122
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Судьба по гороскопу
1-й сезон
Серия 1122

Судьба по гороскопу (сериал, 2017) сезон 1 серия 1146 смотреть онлайн

9.12017, Kundali Bhagya
Драма12+

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О сериале

У Бульбуль и Прагьи находятся еще две сестры — Прита и Шришти. После развода родителей девушки покинули семью вместе с отцом. А теперь, когда он скончался, возвращаются в Мумбаи в поисках матери…

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Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

2.1 IMDb