Серия 1052
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Судьба по гороскопу
1-й сезон
Серия 1052

Судьба по гороскопу (сериал, 2017) сезон 1 серия 1070 смотреть онлайн

9.02017, Kundali Bhagya
Драма18+

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О сериале

У Бульбуль и Прагьи находятся еще две сестры — Прита и Шришти. После развода родителей девушки покинули семью вместе с отцом. А теперь, когда он скончался, возвращаются в Мумбаи в поисках матери…

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

2.4 IMDb