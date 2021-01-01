Судьба Лакшми (сериал, 2021) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

Судьба Лакшми. Сезон 1. Серия 61
Судьба Лакшми
1-й сезон
61-я серия

9.02021, Bhagya Lakshmi
Драма12+

О сериале

После смерти родителей Лакшми, тетя решает выдать ее замуж за алкоголика, чтобы забрать себе ее наследство. Но судьба складывается иначе, и она знакомится с богатым и красивым владельцем отеля. Жизнь девушки превращается в сказку, когда она выходит замуж за него, однако, она не знает, что их брак - всего лишь уловка, чтобы избежать смерти ее мужа.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

3.7 IMDb