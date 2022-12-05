Судьба Лакшми. Сезон 1. Серия 59
Wink
Сериалы
Судьба Лакшми
1-й сезон
59-я серия

Судьба Лакшми (сериал, 2021) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

9.02021, Bhagya Lakshmi
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После смерти родителей Лакшми, тетя решает выдать ее замуж за алкоголика, чтобы забрать себе ее наследство. Но судьба складывается иначе, и она знакомится с богатым и красивым владельцем отеля. Жизнь девушки превращается в сказку, когда она выходит замуж за него, однако, она не знает, что их брак - всего лишь уловка, чтобы избежать смерти ее мужа.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

3.5 IMDb