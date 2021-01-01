Судьба Лакшми. Сезон 1. Серия 47
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Судьба Лакшми
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47-я серия

Судьба Лакшми (сериал, 2021) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

9.02021, Bhagya Lakshmi
Драмы12+
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Сюжет

После смерти родителей Лакшми, тетя решает выдать ее замуж за алкоголика, чтобы забрать себе ее наследство. Но судьба складывается иначе, и она знакомится с богатым и красивым владельцем отеля. Жизнь девушки превращается в сказку, когда она выходит замуж за него, однако, она не знает, что их брак - всего лишь уловка, чтобы избежать смерти ее мужа.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы

Рейтинг

3.7 IMDb