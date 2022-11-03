WinkСериалыСудьба Лакшми1-й сезон44-я серия
Судьба Лакшми (сериал, 2021) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
9.02021, Bhagya Lakshmi
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После смерти родителей Лакшми, тетя решает выдать ее замуж за алкоголика, чтобы забрать себе ее наследство. Но судьба складывается иначе, и она знакомится с богатым и красивым владельцем отеля. Жизнь девушки превращается в сказку, когда она выходит замуж за него, однако, она не знает, что их брак - всего лишь уловка, чтобы избежать смерти ее мужа.
Рейтинг
3.5 IMDb