Судьба Лакшми (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
9.02021, Bhagya Lakshmi
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После смерти родителей Лакшми, тетя решает выдать ее замуж за алкоголика, чтобы забрать себе ее наследство. Но судьба складывается иначе, и она знакомится с богатым и красивым владельцем отеля. Жизнь девушки превращается в сказку, когда она выходит замуж за него, однако, она не знает, что их брак - всего лишь уловка, чтобы избежать смерти ее мужа.
Рейтинг
3.7 IMDb