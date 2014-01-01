#Sтуденты. Сезон 1. Серия 8
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#Sтуденты (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

5.72014, #Sтуденты. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+

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О сериале

Знакомые персонажи любого вуза: алчный ректор, девушка, в которую влюблен весь курс, помешанные на компьютерных играх «гики», дружинники, переоценивающие значимость своей работы, самоуверенные пятикурсников и многие другие.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «#Sтуденты»