Sтуденты (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Знакомые персонажи любого вуза: алчный ректор, девушка, в которую влюблен весь курс, помешанные на компьютерных играх «гики», дружинники, переоценивающие значимость своей работы, самоуверенные пятикурсников и многие другие.



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