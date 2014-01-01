#Sтуденты. Сезон 1. Серия 12
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#Sтуденты
1-й сезон
12-я серия

#Sтуденты (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

5.72014, #Sтуденты. Сезон 1. Серия 12
Комедии16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знакомые персонажи любого вуза: алчный ректор, девушка, в которую влюблен весь курс, помешанные на компьютерных играх «гики», дружинники, переоценивающие значимость своей работы, самоуверенные пятикурсников и многие другие.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «#Sтуденты»

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