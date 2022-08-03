Данный видеоурок «Структура населения» повествует нам о

различных видах группировки населения на основе определенных признаков. На этом уроке вы узнаете, кого рождается больше – мальчиков или девочек, кто из них дольше живет и как меняется половозрастной состав населения под воздействием миграции выясните географические закономерности полового и возрастного состава населения. В уроке дана информация об основных показателях и характеристиках групп населения.



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