10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

На этом уроке все желающие смогут изучить следующую тему Структура и функции сознания. Вы рассмотрите структуру сознания, а именно: две его существующие формы сознательное и бессознательное, как с возрастом у человека одна его форма (бессознательная) вытесняется другой (сознательной). Сможете более подробно познакомиться с основными функциями сознания.

