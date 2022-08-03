Стройка (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
8.72013, Стройка. Серия 19
Комедия, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Максим Морозов и его беременная жена Катя — некогда счастливая семейная пара, за 10 лет брака они нажили квартиру, машину и вырастили сына. Но долгий брак не прошeл испытание долгой стройкой.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РСРежиссёр
Роман
Самгин
- Актёр
Артем
Григорьев
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актриса
Юлия
Михалкова
- ЯЕАктёр
Ярослав
Ефременко
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- Актёр
Сергей
Фролов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кузьмин
- КБАктриса
Ксения
Бехтина
- РХСценарист
Руслан
Хачмамук
- ЕАСценарист
Евгений
Агабеков
- ПКСценарист
Павел
Кукушкин
- СМСценарист
Сергей
Медведев
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ЮМПродюсер
Юрий
Мирошниченко
- АЛОператор
Александр
Лубенец
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов