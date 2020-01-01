WinkДетям9 класс. Русский языкСложноподчинённые предложенияСтроение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях
9 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
7.32020, Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях
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Сюжет
Что такое сложноподчиненное предложение? В нем придаточное предложение подчиняется главному. Об этом и о многом другом вы узнаете на этом уроке.
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