9 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

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Что такое сложноподчиненное предложение? В нем придаточное предложение подчиняется главному. Об этом и о многом другом вы узнаете на этом уроке.



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