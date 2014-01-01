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Фитнес (сериал, 2014) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

7.72014, Стретчинг на каждый день с Ольгой Янчук. Выпуск 9
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Сюжет

Упражнения комплекса «Стретчинг» с Ольгой Янчук помогут развить гибкость и пластичность, а также улучшить состояние мышц, связок и сухожилий. В уроки входят движения, направленные на разогрев мышц, растяжка, а также упражнения для расслабления тела.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD

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