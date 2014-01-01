Фитнес (сериал, 2014) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн
7.72014, Стретчинг на каждый день с Ольгой Янчук. Выпуск 12
0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Упражнения комплекса «Стретчинг» с Ольгой Янчук помогут развить гибкость и пластичность, а также улучшить состояние мышц, связок и сухожилий. В уроки входят движения, направленные на разогрев мышц, растяжка, а также упражнения для расслабления тела.
