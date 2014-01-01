Фитнес (сериал, 2014) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Фитнес (сериал, 2014) сезон 4 серия 1

2014, Стретчинг на каждый день с Ольгой Янчук. Выпуск 1
0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Упражнения комплекса «Стретчинг» с Ольгой Янчук помогут развить гибкость и пластичность, а также улучшить состояние мышц, связок и сухожилий. В уроки входят движения, направленные на разогрев мышц, растяжка, а также упражнения для расслабления тела.

Россия
SD
14 мин / 00:14

