Стресс-менеджмент. Серия 2
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Стресс-менеджмент (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Стресс-менеджмент. Серия 2
Образовательные, Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.
Елена Лымарь расскажет о техниках преодоления стресса и работе с его последствиями. Вы научитесь предупреждать неприятности и регулировать свое внутреннее состояние. Сможете сознательно управлять жизненным потенциалом и сохранять энергию в стрессовых ситуациях.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

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