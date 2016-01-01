Стрела (сериал, 2016) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

После кораблекрушения плейбой миллиардер Оливер Куин пропадает и считается погибшим в течение пяти лет, после чего его обнаруживают живым на затерянном острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой �в Старлинг-Сити, его преданная мать Мойра, столь любимая сестра Теа и лучший друг Томми приветствуют его дома, но они видят, что Оливер изменился после испытаний на острове. Хотя Оливер скрывает правду о человеке, которым он стал…



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