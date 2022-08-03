Стрела. Сезон 2. Серия 8
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Сериалы
Стрела
2-й сезон
8-я серия
8.82013, Arrow
Фантастика, Приключения18+

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Стрела (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

После кораблекрушения плейбой миллиардер Оливер Куин пропадает и считается погибшим в течение пяти лет, после чего его обнаруживают живым на затерянном острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-Сити, его преданная мать Мойра, столь любимая сестра Теа и лучший друг Томми приветствуют его дома, но они видят, что Оливер изменился после испытаний на острове. Хотя Оливер скрывает правду о человеке, которым он стал…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стрела»