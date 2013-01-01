Стрела. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Стрела
2-й сезон
4-я серия
8.82013, Arrow
Фантастика, Драмы18+

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Стрела (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

После кораблекрушения плейбой миллиардер Оливер Куин пропадает и считается погибшим в течение пяти лет, после чего его обнаруживают живым на затерянном острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-Сити, его преданная мать Мойра, столь любимая сестра Теа и лучший друг Томми приветствуют его дома, но они видят, что Оливер изменился после испытаний на острове. Хотя Оливер скрывает правду о человеке, которым он стал…

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

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