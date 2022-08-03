Стрела (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
После кораблекрушения плейбой миллиардер Оливер Куин пропадает и считается погибшим в течение пяти лет, после чего его обнаруживают живым на затерянном острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-Сити, его преданная мать Мойра, столь любимая сестра Теа и лучший друг Томми приветствуют его дома, но они видят, что Оливер изменился после испытаний на острове. Хотя Оливер скрывает правду о человеке, которым он стал…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеймс
Бэмфорд
- ГВРежиссёр
Глен
Винтер
- МШРежиссёр
Майкл
Шульц
- СААктёр
Стивен
Амелл
- ДРАктёр
Дэвид
Рэмси
- ЭБАктриса
Эмили
Бетт Рикардс
- Актриса
Кэти
Кэссиди
- ПБАктёр
Пол
Блекторн
- УХАктриса
Уилла
Холланд
- КХАктёр
Колтон
Хэйнс
- Актёр
Рик
Гонсалес
- ЭКАктёр
Эко
Келлум
- ДБАктёр
Джон
Барроумен
- ДЗСценарист
Дрю
З. Гринберг
- ДАСценарист
Дерик
А. Хьюз
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- МГПродюсер
Марк
Гуггенхайм
- КОПродюсер
Карл
Огава
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ММХудожница
Майя
Мани
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ТБХудожник
Тайлер
Бишоп Херрон
- ЭАМонтажёр
Энди
Армаганян
- КРОператор
Кори
Робсон
- ГВОператор
Глен
Винтер
- НКОператор
Нил
Кервин
- БНКомпозитор
Блейк
Нили