Street Fight (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Street Fight – интенсивная кардиотренировка с элементами борьбы. Программа строится на комбинации ударных техник различных видов единоборств – классического и тайского бокса, карате, кикбоксинга.

В результате регулярных занятий укрепляется сердечно-сосудистая система, прорабатываются все группы мышц, улучшается осанка, а также уходит вес. Отличный способ избавиться от лишнего веса и стресса , под руководством любимых тренеров Руслана Панова, Кати Демидовой и Ильи Франка.



