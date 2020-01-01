Street Fight (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Street Fight. Сезон 1. Серия 11
О сериале

Street Fight – интенсивная кардиотренировка с элементами борьбы. Программа строится на комбинации ударных техник различных видов единоборств – классического и тайского бокса, карате, кикбоксинга.
В результате регулярных занятий укрепляется сердечно-сосудистая система, прорабатываются все группы мышц, улучшается осанка, а также уходит вес. Отличный способ избавиться от лишнего веса и стресса , под руководством любимых тренеров Руслана Панова, Кати Демидовой и Ильи Франка.

