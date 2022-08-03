Страйк. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Страйк
1-й сезон
7-я серия
9.12018, Strike
Детектив, Триллер18+

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Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация серии детективных романов от «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ветеран Корморан Страйк, потерявший ногу во время афганской войны, на гражданке занимается частным сыском. Полученный в боях опыт помогает ему расследовать преступления.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страйк»