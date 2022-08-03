Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Экранизация серии детективных романов от «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ветеран Корморан Страйк, потерявший ногу во время афганской войны, на гражданке занимается частным сыском. Полученный в боях опыт помогает ему расследовать преступления.

