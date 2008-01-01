Страсти. Сезон 1. Серия 2
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Страсти (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32008, The Passion
Драма, Исторический18+

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О сериале

Сказание о последних днях жизни Иисуса из Назарета, а точнее, о его последней неделе. Иисус прибывает в Иерусалим в Вербное воскресенье, где вызывает переполох среди евреев. Римляне должны противостоять начавшимся восстаниям, и Первосвященник решает избавиться от Иисуса.

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Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb