Страсти (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сказание о последних днях жизни Иисуса из Назарета, а точнее, о его последней неделе. Иисус прибывает в Иерусалим в Вербное воскресенье, где вызывает переполох среди евреев. Римляне должны противостоять начавшимся восстаниям, и Первосвященник решает избавиться от Иисуса.



