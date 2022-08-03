Страсти. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Страсти
1-й сезон
1-я серия

Страсти (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.32008, The Passion
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сказание о последних днях жизни Иисуса из Назарета, а точнее, о его последней неделе. Иисус прибывает в Иерусалим в Вербное воскресенье, где вызывает переполох среди евреев. Римляне должны противостоять начавшимся восстаниям, и Первосвященник решает избавиться от Иисуса.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb