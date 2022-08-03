Страсти (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.32008, The Passion
Драма, Исторический18+
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О сериале
Сказание о последних днях жизни Иисуса из Назарета, а точнее, о его последней неделе. Иисус прибывает в Иерусалим в Вербное воскресенье, где вызывает переполох среди евреев. Римляне должны противостоять начавшимся восстаниям, и Первосвященник решает избавиться от Иисуса.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb